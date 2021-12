«Des injures racistes», «Un sentiment de dégoût»: Vincent Kompany choqué après le Topper entre Bruges et Anderlecht

Vincent Kompany, l’entraîneur d’Anderlecht, a voulu faire passer un message après le Topper. Son staff et ses joueurs ont été la cible d’insultes racistes.

Alors que le Sporting d’Anderlecht est parvenu à décrocher le partage sur la pelouse de Bruges, Vincent Kompany n’avait pas le cœur à rire. En effet, l’entraîneur des Mauves a fait part de révélations honteuses au micro d’Eleven Sports. Ce dernier ayant entendu, pendant toute la rencontre, des insultes racistes émanant des gradins.

« Je ne vais même pas parler du match. J’ai un sentiment de dégoût car, pendant tout le match, mon staff et mes joueurs le long de la ligne se sont fait insulter. Avec des injures racistes. Pour moi, la journée se clôture mal. Je vais m’abstenir de tout commentaire, j’ai juste envie de rester avec mon staff et avec les gens qui comptent pour moi. Je ne veux plus vivre ça… Au revoir », a simplement expliqué Kompany, irrité par ce qu’il a vécu ce dimanche.