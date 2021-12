Log4Shell, la faille informatique qui fait trembler le web

On risque d’en subir les répercussions pendant des mois », assure Axel Legay, professeur en cybersécurité à l’UCLouvain. La découverte d’une faille de sécurité il y a quelques jours a fait trembler le web sur ses fondations. C’est Chen Zhaojun, un chercheur de la société de commerce en ligne Alibaba, qui a découvert la faille et a alerté le monde de la cybersécurité le 24 novembre dernier.

La faille, rendue publique le 10 décembre dernier, a été évaluée à un niveau de menace de 10/10 par le Common Vulnerabilities and Exposures. On ne fait pas plus haut sur l’échelle de Richter du risque informatique.

Et ce tremblement de terre a fait vaciller quelques géants. Ainsi, Microsoft, IBM, certains services d’Amazon ou Tesla ont été exposés. Par mesure de précaution, les gouvernements canadiens et québécois ont même fait fermer pas loin de 4.000 sites gouvernementaux.