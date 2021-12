Bruxelles: deux personnes recherchées après une tentative de meurtre

Le mardi 18 mai, peu avant midi, une femme est entrée dans le commerce, interrogeant le gérant sur les différentes farines vendues. Un peu plus tard, un homme est également entré dans le magasin avant de ressortir. Ensuite, la femme et l’homme sont revenus ensemble dans le commerce, l’homme sortant un pied-de-biche emballé dans un sac plastique. Il s’est alors mis à frapper violemment le gérant. Une fois la victime maîtrisée par l’agresseur, la complice a continué d’asséner des coups avec le pied-de-biche.

Les deux auteurs ont réclamé de l’argent à la victime tout en lui faisant les poches. Ils ont pris la fuite lorsque la compagne de la victime, alertée par le bruit, est entrée dans le magasin.

Le suspect mesure environ 1m90, est de corpulence normale et a le teint hâlé. Il parlait le portugais avec un accent brésilien, précise la police. Au moment des faits, il portait un masque buccal foncé, un pull Adidas portant l’inscription «Originals» en lettres majuscules sur la capuche, un pantalon beige, une veste bleu foncé et des chaussures noires. Il était en possession d’un sac à dos noir.

Sa complice est de corpulence mince, a de longs cheveux blonds et bruns avec une ligne au milieu. Elle avait les ongles vernis de noir. Elle s’exprimait en français lorsqu’elle s’adressait à la victime, et en portugais à son complice. Ce jour-là, elle portait un masque buccal bleu, une veste vert kaki de style camouflage avec une capuche à doublure rouge, un vêtement arborant une image de Mickey Mouse et des baskets blanches et rouges.