Pauvreté: face aux crises sanitaires et climatiques, la solidarité reste la meilleure réponse

Le rapport bisannuel du Service interfédéral de lutte contre la pauvreté est présenté ce lundi. Il souligne l’importance de renforcer la solidarité structurelle, notamment face aux crises présentes et futures.

Les inondations de l’été dernier (…) ont montré de manière dramatique que les inégalités existantes sont renforcées par le changement climatique : (…) les endroits les plus touchés, à proximité des rivières, étaient les quartiers plutôt pauvres et les campings résidentiels où les habitants cherchent un logement abordable, lit-on dans les conclusions du rapport bisannuel du Service interfédéral de lutte contre la pauvreté. La crise du Covid-19 a également rendu encore plus visibles les inégalités de notre société. »