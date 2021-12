Premier League: Manchester City et Kevin De Bruyne déroulent à Newcastle (vidéo)

Manchester City est assuré de conserver la tête de la Premier League au terme de la 18e journée après avoir facilement écarté Newcastle (4-0), dimanche, profitant même du nul de Chelsea à Wolverhampton pour faire le trou sur les Blues.

Avec son 14e succès de la saison, City compte 44 points après 18 matches, quatre de plus que Liverpool qui joue à Tottenham en fin d’après-midi et six de plus que Chelsea, (3e).