Jean-Pascal Labille: «La pandémie a bouleversé le fonctionnement du système de soins de santé»

Solidaris Liège, Solidaris Namur, Solidaris Brabant wallon… Au 1er janvier prochain, les appellations provinciales des mutuelles socialistes disparaîtront pour faire place à une seule entité au niveau wallon. Une opération de fusion lancée face à la volonté du gouvernement fédéral de privilégier de plus grosses structures. « Notre objectif, c’est à la fois privilégier la proximité via des points de contacts locaux, de mettre en place une assurance complémentaire identique pour tous et d’élargir l’accessibilité aux soins », dit Jean-Pascal Labille, secrétaire général de l’Union des Mutualités socialistes et président du futur comité de direction de Solidaris Wallonie. Autre objectif affirmé du regroupement : « renforcer notre positionnement politique aux niveaux régional et national ».