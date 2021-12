En France, une obligation vaccinale implicite

Une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom… Sans prononcer les mots qui fâchent, la France a décidé d’aller encore un peu plus loin pour booster la vaccination. En janvier, un projet de loi sera soumis au Parlement pour transformer l’actuel « pass sanitaire » en « pass vaccinal ». En clair, il ne sera plus possible d’aller au restaurant, au cinéma, etc, en présentant un test de dépistage négatif. Seule la preuve d’un schéma vaccinal valide fera office de sésame. Une manière de confiner sans le dire les non-vaccinés.

Il y a quelques jours, Emmanuel Macron n’avait pas totalement exclu l’idée d’une vaccination obligatoire. Mais il avait considéré qu’avec 90 % de la population éligible vaccinée, on y était déjà quasiment.