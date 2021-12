«Le racisme n’a pas sa place dans les stades»: la Pro League réagit après les déclarations de Vincent Kompany

Après le partage entre le Club de Bruges et Anderlecht ce dimanche, Vincent Kompany a confirmé au micro d’Eleven Sports qu’il avait été victime d’insultes racistes de la part des supporters brugeois tout comme son staff et ses joueurs.

« Je rentre à la maison dégoûté et déçu. Mes joueurs, mon staff et moi-même avons été victimes d’insultes racistes. Ils ont notamment crié ’singe noir’. Il y a beaucoup de gens ici qui ont beaucoup donné pour ce pays et ils viennent juste pour jouer au football. Et je ne veux pas non plus entrer dans un conflit avec le Club de Bruges », a déclaré Kompany au micro d’Eleven Sports.