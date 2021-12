Jonathan Zaccaï: «C’est d’abord une déclaration d’amour au cinéma»

Sa rencontre entre Jonathan Zaccaï et Frédéric Sojcher date de l’enfance mais c’est l’émotion qu’il a ressentie en lisant le scénario qui l’a séduit, lui qui est en écriture de son deuxième roman, une saga sur deux époques qu’il voudrait l’adapter au cinéma.

Depuis sa participation à la série Le bureau des légendes, dont il est très fier, Jonathan Zaccaï enchaîne les projets au cinéma, à la télévision. Il a notamment tourné Un petit miracle, une comédie avec Alice Pool et Eddie Mitchell, Les chemins de pierre d’après le roman de Sylvain Tesson, avec Jean Dujardin, et on le verra dans la deuxième saison de Downton Abbey. Sa rencontre avec Frédéric Sojcher date de l’enfance mais c’est l’émotion qu’il a ressentie en lisant le scénario qui l’a séduit, lui qui est en écriture de son deuxième roman, une saga sur deux époques qu’il voudrait l’adapter au cinéma.

Votre présence en tête d’affiche du nouveau film de Frédéric Sojcher, c’est aussi une histoire d’amitié ?