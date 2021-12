L’écart entre Bruges et Anderlecht se réduit

Bis repetita. Comme il y a sept mois en Playoffs 1, Bruges et Anderlecht se sont quittés sur un score de parité. Sur le même score et avec un scénario identique. Bruges a ouvert la marque via De Ketelaere, Anderlecht est revenu par l’entremise d’Amuzu, a pris l’avantage peu avant la fin de la rencontre des œuvres de Hoedt mais sans réussir à le conserver suite à l’égalisation de Vanaken. Un mimétisme troublant. Comme un air de « déjà-vu » qui confirme une chose : l’écart entre la puissance actuelle du football belge et son pendant historique aux 34 titres de champion se réduit tant et plus. Anderlecht n’est plus cette bête apeurée qui se rend en Venise du nord en espérant éviter de prendre une casquette comme ce fut le cas en octobre 2020 et un 3-0 bien tassé. Désormais, il se déplace avec la confiance insufflée par son entraîneur.