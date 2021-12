55 personnes interpellées lors de la manifestation contre les mesures sanitaires

Environ 3.500 personnes, selon un décompte de la police, sont descendues dimanche dans les rues de Bruxelles pour exprimer leur désaccord avec une obligation vaccinale et l’usage du Covid Safe Ticket. La marche s’est déroulée pacifiquement, mais un petit groupe d’émeutiers a cherché la confrontation.

Il y a eu 48 arrestations administratives et 7 arrestations judiciaires. Un manifestant a été blessé et a dû être emmené à l’hôpital pour y être soigné. « Il y a également eu cinq rapports de dommages matériels », a indiqué à Belga Ilse Van de Keere, porte-parole de la police.

