Prix de l’énergie qui flambent: comment faire des économies

Pour faire face à l’envolée des prix du gaz et de l’électricité, le consommateur peut adopter certains comportements avant même de songer à des investissements plus importants. Des spécialistes ont fait les comptes, les économies peuvent rapidement dépasser plusieurs centaines d’euros par an.

Des prix qui grimpent sur les marchés de gros, entraînant avec eux le montant des factures individuelles… L’année 2021 aura fait grincer les dents de nombreux ménages. Le dernier rapport de la Creg chiffre l’ampleur de la déconvenue : entre novembre 2020 et novembre 2021, la facture moyenne des ménages belges a augmenté de plus de 450 euros pour l’électricité et de 1.776 euros pour le gaz. Montant total : un surplus de plus de 2.200 euros.