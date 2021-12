La vaccination des enfants, nouvelle étape de la campagne en Belgique

Les ministres de la Santé décideront ce lundi d’ouvrir ou non la vaccination aux 5-11 ans. Mais tous les feux sont au vert. Reste à gérer les embouteillages avec la troisième dose.

A l’instar d’autres pays européens comme la France, l’Italie ou encore le Portugal, la Belgique devrait aussi se lancer dans la vaccination des enfants de 5 à 11 ans tel que cela a été autorisé par l’agence européenne du médicament. Ce lundi, les ministres de la Santé se réunissent en conférence interministérielle pour prendre une décision définitive à ce sujet après avoir reçu les avis favorables du conseil supérieur de la Santé et du comité consultatif de bioéthique. Cette nouvelle étape dans la campagne vaccinale ne suscite pas de réticences majeures des autorités sanitaires qui insistent surtout pour que cette vaccination se fasse sur base volontaire et transparente, qu’elle ne soit pas discriminante (pas de CST pour les enfants) et qu’elle débute peut-être en priorité par les enfants à risque face au virus. C’est principalement sur ce point que les ministres auront à trancher car si la vaccination des enfants est autorisée, elle devra ensuite s’organiser dans les centres de vaccination.