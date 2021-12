Le Brussels affirme enfin des progrès

Un mois après l’arrêt du championnat, pour les Lions puis en raison du retour du huis clos, les clubs de D1 ont la liberté de jouer leurs matches à domicile d’ici la fin de l’année. Ostende, Charleroi et Anvers, qui accueillaient les trois rencontres de cette 13e journée, ont failli… le regretter ! Si le leader ostendais reste invaincu, le Brussels, pourtant lanterne rouge, a frôlé l’exploit (80-78) à la Côte, alors que les Spirou et les Giants se sont inclinés dans leur salle, respectivement face à Malines (79-88) et Louvain (68-88), les deux révélations actuelles puisqu’ils font partie d’un Top 5 (qualificatif pour les playoffs et la division Elite Gold qui défiera les 5 premiers clubs hollandais) où Mons est le seul représentant wallon.