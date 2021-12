Les réactions des Zèbres, victorieux à Eupen: «On ne regarde pas le classement»

« On a réussi à marquer rapidement et pour ma part, je devais rester concentré car je savais qu’Eupen allait tout faire pour revenir dans la partie », racontait le gardien burkinabé. « Je suis resté concentré sur les actions et, Dieu merci, j’ai réussi à faire les arrêts qu’il fallait. Ça a rassuré mes coéquipiers. Ces premiers arrêts ont su me mettre dans le match, m’ont mis en confiance et ont rassuré les partenaires. »

Ils ont aussi et surtout maintenu les Zèbres dans la partie. « C’était un match très difficile. Après la défaite contre Genk, on n’a pas eu beaucoup de repos mais il fallait gagner coûte que coûte. On recolle ainsi au Top 4 mais pour l’instant, on essaie juste de prendre le plus de points possible. Oui, notre objectif est de jouer les Playoffs 1 mais pour le moment, on ne regarde pas le classement. »

L’autre Carolo à avoir marqué le match de son empreinte était donc Shamar Nicholson, auteur de son deuxième triplé de la saison après celui planté contre le Beerschot en août dernier.

Nicholson : « Content d’être dans les 4 buts »

« Ces buts et cet assist pour Ali font du bien », se réjouissait-il. « Je suis content d’avoir contribué à ces quatre buts mais le plus important était d’avoir remporté cette rencontre. Le réalisme était de notre côté mais on connaissait leur manière de jouer et on n’avait pas d’excuse. On savait que chaque équipe aurait ses moments et qu’il était important de saisir notre chance pour remporter ce match. »