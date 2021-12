Un Charleroi clinique se relance directement

Edward Still attendait de ses joueurs qu’ils gèrent bien les moments-clés de la rencontre et c’est un euphémisme de dire qu’ils ont parfaitement compris le message ce dimanche à Eupen.

Efficace dans les deux rectangles grâce, notamment, à de grands Shamar Nicholson et Hervé Koffi – qui s’est rattrapé de son match loupé à Genk –, le Sporting de Charleroi a finalement étrillé Eupen pour revenir à hauteur d’Anderlecht au classement avant Noël pour recevoir OHL dans une position confortable le 27 décembre prochain. « On a parfaitement géré nos moments forts et on a survécu dans nos moments faibles », pointait Edward Still, conscient que tout n’avait pas été aussi simple que les chiffres ne le laissent penser, après la partie.