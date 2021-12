Mercato: le gardien Bingourou Kamara dans le viseur du SC Charleroi

Le Sporting de Charleroi travaille déjà en coulisses en cette fin d’année. C’est en ce sens que le matricule 22 s’est positionné sur le Strasbourgeois Bingourou Kamara. Deuxième gardien derrière Matz Sels, le Sénégalais de 25 ans pourrait débarquer au Mambourg pour pallier l’absence d’Hervé Koffi durant la CAN. Et si cette dernière ne devait pas avoir lieu, la venue de Bingourou Kamara permettrait de toute façon de préparer l’avenir puisque la direction sambrienne est consciente de la très belle saison réalisée par son portier jusqu’ici. Et alors que l’ancien Mouscronnois disposait déjà d’une belle cote avant de signer à Charleroi, celle-ci est forcément encore montée cette saison. Toutefois, si des contacts ont bien eu lieu entre les différentes parties concernant Kamara, Strasbourg se montre encore un peu gourmand à l’heure actuelle pour son gardien, sous contrat jusqu’en 2023.

De son côté, recruté pour être la doublure d’Hervé Koffi, Didier Desprez ne répond pas suffisamment aux attentes et il n’est d’ailleurs pas systématiquement sur le banc puisque Matteo Chiacig l’y a parfois suppléé. En cas d’arrivée du Strasbourgeois, le Sporting tâchera évidemment de trouver une solution pour l’ancien joueur du Paris FC.