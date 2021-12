Vanthourenhout prend la lumière à Namur

L’ancien champion de Belgique a dompté les joyeusetés de la Citadelle pour signer, à vingt-huit ans, « la plus belle victoire » de sa carrière. Tom Pidcock, le favori désigné en l’absence des deux tauliers, termine deuxième et bien cuit après avoir valdingué à deux reprises.

Finalement, c’est presque comme si leur absence épousait les contours de l’anecdote. Bon, d’accord, presque, tant l’ombre des figures tutélaires que sont Wout van Aert et Mathieu van der Poel assiège la Citadelle sans le moindre coup de pétard mais force est de constater que, sans les deux carnassiers susmentionnés, le spectacle n’en a pas moins été haletant et le moment, précieux, sur les hauteurs mosanes, théâtre du cyclo-cross de Namur. Sur un tracé tortueux et un brin torturé, c’est Michael Vanthourenhout qui a finalement levé les bras maculés et éructé à pleines et boueuses dents. Le Belge, neveu du sélectionneur national Sven, a émergé au terme d’une heure d’effort qui n’a que tardivement fait son choix définitif parmi les différents prétendants, éliminant les indésirables sans la moindre esquisse de compassion