Brouillard givrant, pluie...: la météo des prochains jours

Plusieurs provinces sont placées en alerte jaune ce dimanche soir, jusqu’à lundi 7 heures. Des bancs de brouillard pourront limiter la visibilité à moins de 500 m en Ardenne, et même localement à moins de 200 m.

Lundi, le temps sera généralement sec avec d'abord beaucoup de nuages bas et un risque de brouillard à l'aube, rapporte l’IRM. Dès la mi-journée, des éclaircies se développeront lentement depuis le nord-est. Sur l'ouest et le sud-ouest, la nébulosité restera abondante jusqu'en soirée. Les maxima se situeront entre 2 à 3 degrés en Ardenne et 5 à 6 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.