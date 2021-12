Racisme: Kompany, des mots plus durs à encaisser que des buts

Outre le spectacle offert par les joueurs, le « Topper » entre Bruges et Anderlecht a été marqué par les débordements des supporters « blauw en zwart » visant Vincent Kompany, son staff et ses joueurs. Le coup franc de Rocco Minelli.

Dans ces mêmes colonnes, la semaine dernière, nous soulignions à quel point le football belge ne se refusait rien dans son entreprise auto-destructrice, concluant le propos en nous consolant avec l’enthousiasme de l’Union Saint-Gilloise. Or ce week-end a confirmé la règle et son exception. Les hommes de Mazzù ont renversé le Cercle, remontant de 0-2 à 3-2, tandis que le sport roi n’arrive pas à se sortir du sien, vicieux celui-là, dans lequel il s’est engagé. Jaloux, peut-être, que les joueurs leur aient volé la vedette à Deurne dimanche passé, les supporters (certains du Club) ont, pitoyablement, repris le devant de la scène sept jours plus tard.