Equipe - Red Lions: «Gagner sans les shoot-out à l’avenir»

Les Red Lions l’ont récemment admis en marge de leurs matchs de Pro League disputés en mode mineur : ils ont besoin de vacances au terme de cette année marquée par le titre olympique venu s’ajouter aux couronnes mondiale et européenne conquises en 2018 et 2019. Alors ils n’étaient pas tous là pour recevoir leur prix d’Equipe de l’année.

Mais représentés par Loïc van Doren, Manu Stockbroekx et Loick Luypaert… « Les désignés volontaires ! », souriait ce dernier avant d’admettre : « Heureux d’être là et d’être à nouveaux choisis. Il y a 10 ans, nous étions honorés d’être reçus ici, et ce n’est pas parce qu’on a gagné ces trois grands titres que cela change quelque chose. »