Wout Van Aert: «Le Ventoux, moment le plus intense»

Il recevra son trophée le 30 décembre prochain, à Loenhout, au bout d’un cross des as qu’il devrait une fois de plus dominer si l’on en juge par sa forme hivernale. Depuis qu’il a reposé le pied dans les labourés, bain de boue qui le ramène invariablement à sa passion originelle, Wout van Aert a réussi la passe de trois (Boom, Essen et Val di Sole). Ce dimanche, plutôt que la manche de Coupe du Monde organisée à la Citadelle de Namur, le Campinois avait toutefois préféré poursuivre le stage préparatoire de son équipe Jumbo-Visma à Gérone, s’imposant une centaine de kilomètres sur les routes catalanes. Il ne reviendra en Belgique que dans quelques jours, pour fêter Noël avec Sarah et Georges bien sûr, mais aussi pour affronter une première fois Mathieu van der Poel, à Termonde (26/12).