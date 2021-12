Coach - Shane McLeod: «Une récompense pour l’équipe»

On sait comment Shane McLeod a marqué de son empreinte l’histoire des Red Lions : la trilogie champions du monde, d’Europe et olympiques, c’est sous la houlette du coach néo-zélandais que l’équipe nationale belge l’a conquise entre 2018 et 2021. Et ce n’est pas parce qu’il a choisi de faire découvrir son pays d’origine à sa petite famille depuis septembre dernier qu’il risquait d’être oublié !