Paralympien - Peter Genyn: «L’acte de sabotage a décuplé mes forces»

Sa mésaventure lors des Paralympiques de Tokyo a suscité stupeur et incompréhension, car en rupture totale avec l’esprit fondateur des Jeux. Mais il faut plus qu’un sabotage, qu’un acte de malveillance révulsant, pour stopper son élan. Assis dans son fauteuil profilé, Peter Genyn est un géant, un athlète incroyablement résilient. Quarante-cinq minutes avant l’une de ses finales sur la piste du stade olympique de Tokyo, le quadra anversois avait ainsi découvert trois des pneus de son fauteuil éventrés, volontairement crevés, et un cadre abîmé. Un contretemps, rien de plus, pour le double médaillé d’or des Jeux paralympiques de Rio, qui rafistolait son outil de compétition sans perdre de temps, se postait in extremis sur la ligne de départ et, 100 mètres plus loin, pouvait laisser exploser une joie rageuse, cathartique. Ce troisième sacre olympique (doublé d’une médaille d’argent sur 200 m) lui a permis de conquérir un troisième titre de « Sportif paralympique » de l’année (après ceux de 2017 et 2018).