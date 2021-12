Sportifs de l’année: Wout van Aert et Nina Derwael, puisqu’il fallait deux vainqueurs

Le cycliste et la gymnaste ont émergé lors d’une des élections les plus serrées de l’histoire. Bashir Abdi et Nafi Thiam ont fini tout près.

Il ne pouvait avoir, on l’a dit, ni bon ni mauvais choix pour cette édition 2021 des Sportifs de l’année, largement influencée par les meilleurs Jeux olympiques depuis 1924 pour le Team Belgium avec, notamment, trois médailles d’or. Cinq des six « nominés » pour les deux titres principaux étaient montés sur le podium à Tokyo, cet été, preuve de la richesse de cette cuvée et de la difficulté de la tâche des journalistes sportifs belges, qui constituent le jury de ces trophées avec les anciens lauréats qui ne sont plus en activité… Et du côté de l’Equipe de l’année, les Red Lions, champions olympiques en hockey, complétaient un peu plus ce sensationnel aréopage.

Au bout du compte, ce sont Wout van Aert et Nina Derwael qui ont émergé comme Sportif et Sportive de l’année, le premier pour la seconde fois après 2020 et la deuxième pour la troisième fois après 2018 et 2019.