Eden Hazard: 90 minutes qui font du bien

Toujours très dure envers Eden Hazard, la presse espagnole ne lui avait fait aucun cadeau en annonçant son retour comme titulaire au Real, dimanche soir face à Cadix, pour la première fois depuis le 28 septembre (un mauvais souvenir avec la défaite en C1 face au Sheriff Tiraspol). Dimanche matin, en effet, les tabloïds rivalisaient de férocité avec des titres comme « Il ne peut plus se cacher » ou « C’est la dernière balle pour Hazard », Marca, le grand quotidien madrilène, suggérant même à Ancelotti de titulariser plutôt le jeune Peter (19 ans) ou de… changer de système (du 4-3-3 au 4-4-2) pour se passer de lui !

Le capitaine des Diables, on le sait, est plutôt imperméable à la pression, que ne lui mettait pas son coach, Carlo Ancelotti, en déclarant que notre compatriote jouait parce qu’il avait mérité sa place à l’entraînement et non en raison des nombreuses absences pour cause de covid (notamment Modric, Bale, Asensio et Rodrygo)…