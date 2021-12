Omicron ce cadeau empoisonné pour les fêtes de fin d’année

Toutes celles et ceux qui ont prévu de se réunir en famille ou entre amis durant les derniers jours de 2021 savent déjà qu’une ombre plane au-dessus du repas. On ne parle pas du risque de dinde trop cuite, ni des dérapages racistes/sexistes/pro ou antinucléaire, après le verre de rouge de trop, mais d’omicron.

Plus contagieux que toutes les formes de coronavirus recensées depuis le début de la pandémie, ce variant au nom de méchant façon Marvel n’a pas encore livré tous ses secrets. Et, c’est précisément cette incertitude sur son pouvoir de nuisance, à une période où l’on a tendance à se rassembler dans un lieu clos, en grand comité, qui fait divaguer les experts et gouvernements de nombreux pays.