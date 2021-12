Luka Elsner peste sur l’arbitrage de OHL-Standard: «Comment peut-on ne pas siffler penalty là-dessus?»

Une semaine après être revenus de l’Antwerp avec les trois points, les Liégeois avaient l’occasion d’enchaîner une deuxième victoire d’affilée sur la pelouse d’OHL. Ce qu’ils n’ont pas réussi à faire, puisqu’ils ont été punis par l’efficacité des Louvanistes…

Après la rencontre, Luka Elsner était forcément déçu des occasions manquées par ses ouailles. « On a eu une vingtaine d’occasions, des buts annulés par le VAR, on a tapé le poteau… Tout ça ne nous a pas permis de marquer suffisamment pour venir nous imposer ici. De l’autre côté, on a laissé l’adversaire s’infiltrer deux fois en première période. Aujourd’hui, on ne peut pas revendiquer quoi que ce soit si on ne se montre pas efficace dans les deux rectangles. Quand on est au Standard, il faut savoir faire preuve d’efficacité dans les bons moments pour prendre les trois points. Ce soir, cela s’est joué à des détails, mais ce sont ces détails qui font que, à l’heure actuelle, le Standard est engagé dans la lutte pour le maintien. C’est dur à entendre, mais c’est la réalité… »