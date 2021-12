Wout van Aert à nouveau sacré Sportif de l’année: «C’est certainement une performance unique»

Wout van Aert a été élu pour la deuxième année consécutive Sportif belge de l’année, dimanche, à Schelle devenant le premier sportif à recevoir deux fois de suite le trophée depuis son collègue Philippe Gilbert, lauréat de 2009 à 2011. «C’est certainement une performance unique», a confié Van Aert, actuellement en stage en Espagne, après la cérémonie par visioconférence.

«Lors de mon premier trophée l’an passé, je considérais déjà cela comme quelque chose d’unique, qui pourrait arriver une fois dans ma vie. Finalement non, et j’en suis énormément fier. Je pensais qu’il serait difficile d’égaler 2020, mais 2021 était encore meilleur. La course la plus difficile était aussi la plus belle: l’étape du Tour au Mont Ventoux. Et après la course olympique en ligne.»