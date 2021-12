Noë Dussenne regrette le manque d’efficacité du Standard à OHL: «Ils n’ont eu que deux occasions…»

Une semaine après être revenus de l’Antwerp avec les trois points, les Liégeois avaient l’occasion d’enchaîner une deuxième victoire d’affilée sur la pelouse d’OHL. Ce qu’ils n’ont pas réussi à faire, puisqu’ils ont été punis par l’efficacité des Louvanistes…

Au coup de sifflet final, le défenseur des Rouches Noë Dussenne regrettait amèrement le manque d’efficacité des Liégeois. « Ils ont eu deux occasions, ils ont mis deux buts. De notre côté, on a essayé de sortir, mais ils ont mis deux ballons dans notre dos et ça a payé. On a eu les occasions pour revenir dans la partie, mais on n’est pas parvenus à les mettre au fond. On a passé 90 minutes dans leur camp, mais on a manqué d’efficacité… »