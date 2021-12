Fallait-il siffler penalty pour le Standard à OHL? Notre consultant Stéphane Bréda a tranché!

Le Standard aurait-il dû bénéficier d’un penalty à dix minutes de la fin de la rencontre face à OHL ? Alors que les Rouches poussaient pour revenir dans la partie, Abdoul Fessal Tapsoba, monté à la pause, est resté au sol après un contact avec le portier louvaniste, Runnarson. Sur le ralenti, on peut voir que le gardien dévie légèrement le ballon placé par le Burkinabé, avant de venir heurter le tibia de ce dernier. Assez sévèrement touché, l’attaquant liégeois a dû être évacué sur civière. Pour Luka Elsner, cela ne fait aucun doute : M. Boucaut s’est clairement trompé en n’accordant pas de coup de pied de réparation au matricule 16.

« En plus de la défaite, on perd un joueur sur une situation complètement inexplicable à mes yeux », peste le tacticien franco-slovène. « Il a une plaie ouverte de 15 cm, le gardien n’a même pas touché le ballon à ce que je sache, ce qui veut dire qu’il n’a touché que mon joueur. Comment peut-on ne pas siffler penalty là-dessus ? On m’a répondu que c’était un duel « normal » entre deux joueurs. Vous trouvez ça normal d’avoir une plaie de 15 cm sur le tibia ? Je peux me tromper, mais quand je vois les faits, je ne comprends pas. »