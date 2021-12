Triomphe de la gauche au Chili, Gabriel Boric nouveau président

Le candidat de gauche devient à 35 ans le plus jeune président au monde.

Le candidat de gauche Gabriel Boric a remporté dimanche le deuxième tour de l’élection présidentielle au Chili, une victoire que son adversaire d’extrême droite, José Antonio Kast, a officiellement reconnue.

« Je viens de parler à @gabrielboric et l’ai félicité pour son grand triomphe. Il est aujourd’hui le président élu du Chili et mérite tout notre respect et notre collaboration constructive. Le Chili passe toujours en premier », a écrit sur son compte officiel Twitter M. Kast, âgé de 55 ans.