Le lancement du train de nuit vers Berlin et Prague repoussé à l'été

Aucune date précise n'a été révélée, European Sleeper se bornant à évoquer le "début de l'été". La start-up collabore pour cette liaison avec la compagnie ferroviaire tchèque RegioJet. Comme annoncé en avril dernier, le train circulera trois fois par semaine, avec un départ en Belgique (depuis Bruxelles-Midi et Anvers-Central) les lundis, mercredis et vendredis. La capitale tchèque Prague sera reliée en passant par les Pays-Bas et l'Allemagne (avec des arrêts à Berlin et Dresde notamment). Les voyages de retour seront prévus les dimanches, mardis et jeudis.

European Sleeper aimerait rendre cette liaison quotidienne le plus vite possible. La start-up vise aussi le lancement en 2023 d'une connexion entre Bruxelles, Amsterdam et la capitale polonaise Varsovie. L'objectif est ensuite "d'introduire chaque année un nouveau train de nuit depuis les Pays-Bas et la Belgique".