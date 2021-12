Le bilan du typhon Rai monte à 208 morts aux Philippines (photos)

Le cyclone, accompagné de vents ayant atteint 195 km/h, a traversé le centre et le sud des Philippines jeudi et vendredi, faisant s’envoler des toits, arrachant des poteaux électriques et coupant les communications, avant de s’éloigner samedi en mer de Chine méridionale.

Le bilan humain provoqué par le typhon Rai s’élève désormais à 208 morts aux Philippines, a annoncé lundi la police, ce qui en fait l’un des plus meurtriers de ces dernières années dans le pays. Au moins 239 personnes ont été blessées et 52 sont portées disparues.

Des photographies aériennes rendues publiques par l’armée ont montré des dégâts considérables dans les régions traversées. Quelque 300.000 personnes ont dû fuir leurs domiciles. Des milliers de militaires, de policiers, de garde-côtes et de pompiers ont été déployés dans les zones les plus touchées pour participer aux opérations de recherche et de secours.

Des navires de l’armée et des garde-côtes ont été envoyés sur place pour apporter de l’eau, de la nourriture et des médicaments. Des engins lourds sont arrivés pour dégager les routes barrées par des arbres et des poteaux électriques.

Au moins 277 villes sont d’ailleurs privées d’électricité, les toits des maisons ont été arrachés et les villages sont inondés.