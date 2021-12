Le lancement du train de nuit vers Berlin et Prague repoussé à l’été

Le train circulera trois fois par semaine, avec un départ en Belgique (depuis Bruxelles-Midi et Anvers-Central) les lundi, mercredi et vendredi.

Annoncé précédemment pour le printemps, le train de nuit reliant Bruxelles-Amsterdam-Berlin-Prague devrait finalement être mis en circulation d’ici l’été prochain, a annoncé lundi la start-up belgo-néerlandaise European Sleeper.

Aucune date précise n’a été révélée, European Sleeper se bornant à évoquer le « début de l’été ». La start-up collabore pour cette liaison avec la compagnie ferroviaire tchèque RegioJet. Comme annoncé en avril dernier, le train circulera trois fois par semaine, avec un départ en Belgique (depuis Bruxelles-Midi et Anvers-Central) les lundi, mercredi et vendredi. La capitale tchèque Prague sera reliée en passant par les Pays-Bas et l’Allemagne (avec des arrêts à Berlin et Dresde notamment). Les voyages de retour seront prévus les dimanche, mardi et jeudi.