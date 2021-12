«L’attaquant le plus incisif du Real», «On en attend beaucoup plus»: la prestation d’Eden Hazard contre Cadix divise en Espagne

« En deuxième mi-temps, Eden Hazard a montré qu’il pouvait apporter du football à cette équipe », peut-on lire sur le site Web d’AS. « Sa première mi-temps a été médiocre, à l’image du reste de l’équipe, mais il a montré ensuite qu’il est encore récupérable et qu’il peut apporter quelque chose en attaque. Quand le match se compliquait pour Madrid, c’est lui qui a créé le plus de danger et a failli marquer de la tête. Il a tiré deux fois au but, causé trois fautes et réussi 46 des 55 passes qu’il a tentées. Sans aucun doute, l’attaquant le plus incisif pour les Merengues dans un match loin d’être simple. »

Du côté de Marca, autre média madrilène, on se réjouit un peu moins. « Eden Hazard a-t-il mal joué ? Non… Mais ce n’était pas bien non plus. On attend beaucoup de lui et le sentiment est qu’aujourd’hui, il est à des années-lumière de son meilleur niveau… et de celui de ses coéquipiers. Il a à peine proposé du football ou de l’enthousiasme en première mi-temps. Il serait injuste de le condamner pour un seul match, mais on attendait un peu plus de lui un jour où il avait une chance dans le onze. Dans la dernière ligne droite, il s’est un peu amélioré. Au moins, il a essayé… Mais son physique ne lui permet plus de déborder et son football n’est plus ce qu’il était. »