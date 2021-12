Six introductions en Bourse en Belgique en 2021

En Belgique, l'année 2021 a été marquée par l'IPO d'Azelis, la plus importante (plus de deux milliards de dollars) depuis 14 ans, relève Baker McKenzie. Il s'agit de la huitième plus grande introduction en Bourse en Europe de l'année.

Le cabinet de conseil relève également l'arrivée de Biotalys et TheraVet, qui confirme "une nouvelle fois l'attractivité d'Euronext Brussels dans le domaine des biotechnologies au sens large". L'année 2021 aura aussi connu la double cotation au Nasdaq de Nyxoah et MDxHealth.