«Si tu discutes Messi, c’est que tu n’as rien compris au foot»: Leonardo monte au créneau pour Lionel Messi (vidéo)

Voilà désormais six mois que Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Depuis, son bilan sous le maillot parisien est plutôt mitigé avec un but et cinq assists en dix matches de Ligue 1. La Ligue des champions le sauve un peu avec cinq buts en cinq rencontres. Insuffisant pour véritablement convaincre, si ce n’est Leonardo. Le directeur sportif du PSG a d’ailleurs défendu la star argentine dans un entretien sur Europe 1.

« Lionel Messi est indiscutable. Si tu commences à discuter Messi, c’est que tu n’as rien compris au football », a lancé Leonardo. « Nous, comme club, on ne peut pas douter. Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables. Il n’a qu’un but en Ligue 1, mais lui et Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Nous n’avons pas pris Messi pour faire le show à chaque match. Avec lui, c’est sûr que nous sommes plus compétitifs. Il peut décider à chaque match. »