Alison Van Uytvanck progresse de dix places au classement WTA après sa victoire à Limoges

Alison Van Uytvanck a gagné dix places, passant de la 68e à la 58e position, au nouveau classement WTA publié lundi, au lendemain de la victoire de la joueuse belge de 27 ans au tournoi WTA 125 de Limoges.

Alison Van Uytvanck, qui n’a pas perdu un set de toute la semaine dans le Limousin, se rapproche ainsi de son objectif d’intégrer le Top 50. « Je pense avoir trouvé un style qui me convient et j’espère garder ce niveau. L’objectif est d’essayer de réintégrer le Top 50 et de battre mon meilleur classement, 37e. Allez, tâchons de viser le Top 30 ! », déclarait dimanche la Grimbergeoise, qui va prendre désormais quelques jours de repos en famille avant de s’envoler le 27 décembre pour l’Australie où elle entamera sa saison 2022 au tournoi WTA 250 de Melbourne, le 3 janvier.