Marc Van Ranst: «Aucun scénario ne nous permet de célébrer les fêtes en toute sécurité»

Le cas le plus spectaculaire est celui des Pays-Bas où la population est de nouveau confinée depuis dimanche pour un mois. Des mesures drastiques ont également été prises ces jours-ci au Danemark qui est fortement touché par omicron. Les cinémas, musées et théâtres y sont fermés. En Grèce, en Italie, au Portugal ou en Allemagne, les contrôles aux frontières sont également renforcés. Les Français non vaccinés n’ont par exemple plus le droit de franchir la frontière germanique ou alors, à condition de respecter une quarantaine.

À lire aussi L’Europe panique face à omicron, la Belgique dans l’expectative

En Belgique, un Comité de concertation est prévu ce mercredi. Aucun assouplissement n’est prévu. Le virologue Marc Van Ranst veut même aller plus loin bien que les chiffres de l’épidémie soient en baisse. : « Célébrer les fêtes en toute sécurité n’est pas possible avec ces chiffres inquiétants », explique-t-il à HLN.

« À un moment donné, le variant omicron prendra le relais de du variant delta et la courbe remontera », prédit Marc Van Ranst.

Le professeur émérite de virologie Guido Vanham de l’Université d’Anvers et de l’Institut de médecine tropicale prévoit un « scénario catastrophe » sans mesures supplémentaires. « Avec des chiffres dramatiques pour les soins, et avec peut-être encore plus de décès parmi les patients non covid qui ne peuvent pas être soignés, que parmi les patients atteints du covid », déclare-t-il à « Radio 1 ».