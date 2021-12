La confiance des consommateurs continue de se replier en décembre, au plus bas depuis mai

L'indicateur de confiance retombe ainsi à un niveau comparable à la situation pré-Covid, précise la BNB. Il tombe à -4, après avoir été à 1 en novembre et 4 en octobre.

Le repli de la confiance des consommateurs est dû, comme en novembre, principalement "à une dégradation des perspectives relatives à la situation économique générale et, plus particulièrement, au chômage", analyse la BNB. Les consommateurs sont ainsi plus pessimistes quant à la situation économique générale et craignent une hausse du chômage dans les 12 prochains mois.