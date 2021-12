Puratos aura un nouveau CEO le 1er janvier

Pierre Tossut travaille depuis 26 ans chez Puratos. Il était jusqu'à présent responsable du département Recherche et développement, du marketing et de la gestion des produits et de la vente. Il succède à Daniel Malcorps, qui a dirigé l'entreprise pendant 20 ans.

"L'expérience de Pierre dans la conduite de l'innovation fait de lui le CEO idéal, celui qui fera entrer l'entreprise dans le siècle prochain", déclare, dans un communiqué, Daniel Malcorps. "Pierre a par ailleurs largement démontré ses capacités de chef d'entreprise et comprend parfaitement les besoins de nos clients. La recherche et développement et l'innovation font partie de son ADN et il a démontré un instinct inné pour construire des partenariats durables dans le monde entier."