Rafael Nadal annonce être positif au Covid-19 à son retour du tournoi d’Abou Dabi

« En raison de la situation, je dois avoir une flexibilité totale avec mon emploi du temps et j’analyserai mes options en fonction de mon évolution », a indiqué Nadal. « Je vous tiendrai informé de toute décision concernant mes futurs tournois ! Je vous remercie tous d’avance pour votre soutien et votre compréhension. »

Nadal se remet d’une année compliquée en termes de blessures. « L’idée est d’aller en Australie et de faire de mon mieux », avait confié l’Espagnol, qui n’avait plus joué depuis le mois d’août, à l’issue de ses matches dans les Emirats. « Mais si je suis totalement honnête, je ne peux pas le garantir. Je dois discuter avec mon staff. Cela fait plus de quatre mois que je n’ai plus joué un match officiel. »