Prix de l'énergie - L'énergéticien Watz demande la protection contre ses créanciers (2)

Watz a livré en octobre environ 22.000 foyers en Flandre en électricité et 12.000 ménages en gaz. Le nombre de clients en Wallonie n'est pas connu.

Watz n'est pas en faillite, mais explique avoir déposé auprès de la justice une demande de protection temporaire en raison des circonstances du marché. "Les clients ne perdent pas leur acompte. Toutes les régulations seront établies normalement et réglées", assure l'entreprise.

Le CEO du fournisseur d'énergie Gert Haubrechts souligne les sommes "gigantesques" que l'entreprise doit avancer en raison de la hausse des prix de l'énergie et du nombre de ménages qui ont droit au tarif social. "Le client peut profiter d'un tarif plus abordable, mais nous devons avancer la différence entre ce tarif social et le prix du marché. Cela représente plusieurs millions que nous ne récupérerons pas auprès du gouvernement avant novembre 2022."

Il s'agit du troisième énergéticien en peu de temps à faire face à des difficultés financières en raison de l'explosion des prix de l'énergie. Les petits fournisseurs Energy2Business et Vlaamse Energieleverancier ont ainsi récemment fait faillite.