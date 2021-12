Derrière les bulles, la main d’un artisan passionné

Je bois du champagne à deux occasions, quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas », disait Coco Chanel, dont le propos résume la fascination qu’exerce ce cocktail pétillant. Passer trois jours en Champagne, c’est comme parcourir un roman dont on retrouve tous les ingrédients au fil des rencontres et des dégustations : amour, passion, audace, intelligence, argent, envie…