Oenotourimse: un voyage sensoriel au cœur des vins de Champagne

Si le champagne est associé instinctivement au plaisir de fêtes d’exception et de moments intimes, comment faire partager aux non-initiés son histoire, son terroir, les odeurs et les gestes qui accompagnent une longue gestation ? C’était le défi lancé en 2018 aux bureaux d’architectes par la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne : s’approprier un ancien centre de pressurage de la maison Pommery, datant de 1890 et installé à côté d’Epernay (Aÿ-Champagne), pour imaginer une immersion sensorielle dans le paysage des coteaux.