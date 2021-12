Bart Somers lance un appel à la Pro League après les incidents de Bruges-Anderlecht: «Les supporters racistes devraient être bannis des stades!»

Bart Somers, le ministre flamand des Affaires intérieures et administratives, de l’Intégration et de l’Égalité des chances, est monté au créneau pour dénoncer ces actes. Et il a, lui aussi, réclamé des sanctions de la part de la Pro League, mais également des clubs. « Les supporters racistes devraient être bannis immédiatement de nos stades. De tels comportements arrivent encore bien trop souvent. Dans la rue, dans les cafés, mais aussi dans le monde du football. Vincent Kompany a déclaré être fatigué, mais nous devrions tous l’être. Ces discours racistes vont à l’encontre de tout ce que nous défendons en tant que société. Nous ne devrions jamais accepter ça. C’est pourquoi les clubs belges devraient prendre leurs responsabilités et indiquer clairement qu’un tel comportement est inacceptable. »