L’hôtel Les Sorbiers à Heer: la durabilité en point de mire

Chaque fois, Nouvelle Hôtellerie (NH) achète un lieu à l’abandon et le rénove. C’est le cas de l’hôtel des Tourelles au Crotoy, de Plein Ciel, une ancienne arrivée de téléphérique à Champéry, et, aujourd’hui, des Sorbiers à Heer, une propriété ayant appartenu à la famille Boël et qui a été rachetée par les Mutualités socialistes. « Notre stratégie est de créer des établissements durables qui s’inscrivent dans un paysage local », explique Alexandra Sombsthay, associée NH et cogérante des Tourelles. « Au sein du groupe NH, nous avons créé un comité de travail qui s’appelle Transeco, transition écologique.