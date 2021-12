Bruxelles: trois quarts des stations de métro entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite

En 1990-1991, la station de métro Maelbeek marque l’histoire à sa manière. Un chantier de rénovation prévoit en effet… un ascenseur. A l’époque, cette installation constitue une première dans la capitale. En matière de transports publics, les personnes à mobilité réduite (PMR) n’entrent pas en ligne de compte. Quelque 30 ans plus tard, la politique d’accessibilité a radicalement changé à Bruxelles. L’association Cawab milite pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR). Elle se félicite des importants progrès dans la capitale. « Il y a dix ans, on n’y était pas du tout. La situation a très fortement évolué dans le sens positif. » Inaugurée lundi matin, la station Roodebeek en constitue l’exemple le plus récent. Lancé en février 2020, le chantier de transformation vient de s’achever ce mois de décembre. Les personnes à mobilité réduite ont désormais accès à 51 des 69 stations de métro et prémétro de la capitale. C’est-à-dire 73 % d’entre elles.