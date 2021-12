La flotte de la SNCB modernisée pour répondre aux nouvelles normes européennes

Au total, 305 trains de banlieue Desiro de Siemens ainsi que 64 cabines de conduite M6 et 21 cabines de conduite I11 de Bombardier/Alstom seront modernisés.

La nouvelle technologie prendra en charge des fonctions nationales existantes en Belgique et au Luxembourg, et la ré-homologation d'un certain nombre de véhicules modernisés permettra d'étendre potentiellement les opérations jusqu'en Allemagne et aux Pays-Bas, ajoute Siemens Mobility. L'entreprise assurera également la maintenance du système ETCS pendant 10 ans.